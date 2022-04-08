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Eski Turizm Bakanı, Bulgaristan’da yakalandı

Romanya'da turizm bakanı olduğu dönemde yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası alan Elena Udrya, Bulgaristan’da yakalandı.

08 Nisan 2022 Cuma 10:22
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Eski Turizm Bakanı, Bulgaristan’da yakalandı

Bulgaristan Ulusal Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Romanya’da yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin Temyiz Mahkemesinde hapis cezası kesinleşen Udrya, 7 Mart’ta özel aracıyla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Romanya devlet makamlarının uluslararası gözaltı emri çıkarması sonucu Udrya, dün akşam saatlerinde Bulgaristan’ın Yunanistan’a açılan Kulata Sınır Kapısı bölgesinde gözaltına alındı.

Udrya'nın Romanya’ya iadesiyle ilgili başlatılan yasal prosedür kapsamında, Bulgaristan savcılık makamlarının talebiyle mahkemeden sürekli gözaltı kararı istenecek.

Devlet bütçesine 2 milyon euro zarar vermekten suçlu bulunmuştu

Elena Udrya, 2011'deki seçim kampanyasına destek sağlamak üzere yolsuzluk yaparak devlet bütçesine 2 milyon euro zarar vermekten suçlu bulunmuştu.

Söz konusu davada hapis cezasına çarptırılan Udrya, 2019'da Romanya’dan Bulgaristan’a gelmiş, ardından da Yunanistan üzerinden Kosta Rika’ya kaçmaya çalışmıştı. Udrya, ülkesine iade edilmişti.

Ülkesinin eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu ile yakın ilişkilerini siyasi kariyerinde kullanan Udrya, 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçimine de aday olmuştu.

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