Eşref Gani sessizliğini bozdu

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, suskunluğunu bozdu.

Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşen Gani sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak, milyonlarca dolar ile ülkeyi terk etti iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"SİZİ SATTI, KENDİ CANI VE MALI İÇİN DEVLETİ BIRAKIP KAÇTI DİYENLERE İNANMAYIN"

"Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın. Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir.

"BEN SADECE BİR TEK ELBİE VE TERLİĞİMLE VATANIMI TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Memleketten ayrılma durumum hiçbir zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiştir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri baskısıyla gerçekleşmiştir.

Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır."

"KARZAİ VE ABDULLAH UMARIM BAŞARILI OLACAKTIR"

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete değinen Gani, “Devam etmekte olan barış ve ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai ve Abdullah’ı uygun buluyorum umarım başarılı olacaktır” dedi.

"BU BAŞARISIZLIK BARIŞA YOL AÇMIŞTIR"

Gani, “Hem Taliban yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu başarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüşmelerinde Trump hükümetinin çabaları sonuç alamamıştır” ifadelerini kullandı.

GANİ’DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

“En son olarak size vereceğim en önemli mesajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim ve kaçmadım şu an BAE’deyim ve daha fazla kanın dökülmesine engel oldum” diyen Gani, "Şu an Afganistan’a dönmek için istişare halindeyim tekrardan Afganistan’ın kendi değerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması. Afgan halkının hakim olması, İslami kazanım ve elde ettiklerimizi korumak adına tekrardan beraber mücadele vereceğiz" dedi.