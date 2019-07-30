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Etiyopya 'ağaç dikme rekoru' için sokaklarda

Etiyopya halkı, ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" için seferber oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:18
Etiyopya 'ağaç dikme rekoru' için sokaklarda

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla, "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlanıyor. Girişimle 100 milyon nüfuslu ülkede kişi başına ikişer fidan dikilmesi hedefleniyor.

Fidan dikme seferberliği bu sabah Başbakan Abiy Ahmed tarafından ülkenin güneyindeki ArbaMinch'te başlatıldı. Kampanya için başkent Addis Ababa'da, memurların katılımını özendirmek için resmi tatil ilan edildi.

TÜRKİYE DE DESTEK VERDİ

Kampanyaya destek veren Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği çalışanları da Büyükelçilik Konutu'na fidan dikti.

Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu, kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, bunun, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına işaret etti.

YEŞİL MİRAS PROJESİNİN HEDEFİ 4 MİLYAR AĞAÇ

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında, ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Çalışmalar, 19. yüzyılın başlarında ormanların ülkenin toplam yüz ölçümüne oranının yüzde 35 olduğuna ancak bu oranın günümüzde yüzde 10’a gerilediğine işaret ediyor.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.

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Son Güncelleme: 30.07.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
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