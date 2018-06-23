Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in mitinginde patlama

Etiyopya'nın başkenti AddiasAbaba'da, Başbakan AbiyAhmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:26
Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in mitinginde patlama

Başbakan AbiyAhmed, AddisAbaba'dakiMeskel Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından korumaları tarafından miting alanından uzaklaştırılan Başbakan Ahmed, daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ülkede barış ve birlik istemeyenlerin yol açtığı patlamada birkaç kişi öldü." dedi.

Ahmed, "Bu olay Etiyopya'yı bir araya getirmek istemeyen güçler tarafından başarısız girişimdir. " diye konuştu.

Bazı görgü tanıkları bir kişinin el bombası fırlattığını söylerken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Donanması askeri üslerde göçmen kampları inşa edecek
ABD Donanması askeri üslerde göçmen kampları inşa edecek
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD ile diyalog çağrısına karşı
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD ile diyalog çağrısına karşı
Brezilyalı kadınlar yasal kürtaj için yürüdü
Brezilyalı kadınlar yasal kürtaj için yürüdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim