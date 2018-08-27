Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı

Etiyopya devlet televizyonunun haberine göre, Ömer, etnik ve dini şiddeti körüklemek ve insan hakları ihlalleri şüphesiyle başkent Addis Ababa'da gözaltına alındı.



Ömer'in gözaltına alınması, Somali Eyaleti Konseyi'nin dün eyaletteki 7 üst düzey yetkilinin dokunulmazlığını kaldırması kararı sonrasında gerçekleşti.



Federal hükümetle yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifası istenen ancak görevinden istifa etmeye yanaşmayan Ömer, ordunun ay başında eyalete girmesi sonrası görevini bırakmış, yerine Mustafa Ömer yeni başkan olarak getirilmişti.



Bölgede Oromo ve Somali etnik grupları arasında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.