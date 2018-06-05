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Etiyopya'da OHAL kaldırıldı

Desalegn'in ardından Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Abiy Ahmed’in başbakan olmasıyla ülke genelinde gösteriler son bulunca OHAL'in devam etmesine gerek olmadığı Bakanlar Kurulu'nda karara bağlandı.

05 Haziran 2018 Salı 14:42
Etiyopya'da OHAL kaldırıldı

Etiyopya’da eski Başbakanı Hailemariam Desalegen’in istifası sonrası yürürlüğe konan olağanüstü hal (OHAL), bitiş süresinden iki ay önce kaldırıldı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Bakanlar Kurulu’nun ülke genelinde sağlanan istikrarlı ve güvenli ortam gerekçesiyle aldığı OHAL’in kaldırılmasına yönelik karar tasarısını onayladı. Şubat ayında Desalegn’in istifa etmesi sonrası gösteri ve şiddet olaylarının devam etmesi nedeniyle ülke genelinde 6 aylık OHAL ilan edilmişti.

Desalegn'in ardından Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Abiy Ahmed’in başbakan olmasıyla ülke genelinde gösteriler son bulunca OHAL'in devam etmesine gerek olmadığı Bakanlar Kurulu'nda karara bağlandı.

BİNLERCE MAHKUM VE ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Ahmed, önceki dönemde ulusal uzlaşının sağlanması için başlatılan af programını sürdürerek çok sayıda önemli muhalif ismin de olduğu binlerce mahkum ve şüphelinin serbest bırakılmasını sağladı.

MUHALEFET, HÜKÜMETİN ADIMLARINI OLUMLU BULSA DA YETERSİZ GÖRÜYOR

Öte yandan ocak ayında serbest kalan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yeni hükümetin bazı adımlarını doğru bulsa da iktidarın asıl meselelerle ilgilenmekten kaçındığını savundu.

AA muhabirine değerlendirme yapan Gudina, “Sorunların çözümüne yardımcı olacak gerçek muhalif partilerle yapılan bir müzakere henüz yok. Ülkede 2015 ve 2018 yıllarındaki gösterilere neden olan sorunlar halen çözüm bekliyor. İnsanlar gerçek, köklü değişikler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede 2020 yılında yapılması planlanan genel seçimlere hazır olduklarını ifade eden Gudina, “Bizim ana gündemimiz insanları ve gençleri değişim için seferber etmek olacak. Eğer adil bir seçim olursa, hükümet de herkes de biliyor ki biz kazanabiliriz.” dedi.

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