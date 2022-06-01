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Euro Bölgesi'ne katılıma seviyelerinin raporu yayımladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2013 yılından beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında Euro'ya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 21:30
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Euro Bölgesi'ne katılıma seviyelerinin raporu yayımladı

AB Komisyonu, Euro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Euro Bölgesi'ne katılıma hazırlık seviyelerinin tespit edildiği raporu yayımladı.

Raporda, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç'in Euro Bölgesi’ne katılım sürecindeki ilerlemeleri değerlendirildi.

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te Euroyu benimsemeye hazır olduğu sonucuna varılan raporda, Hırvatistan ile Euro Bölgesi'ne üye ülke sayısının 20'ye çıkacağına işaret edildi.

Raporda, Hırvatistan'ın Euroya geçişte fiyat istikrarı, kamu maliyesi, döviz kuru ve uzun vadeli faiz oranı gibi kriterleri yerine getirdiği kaydedildi.

Ülkenin Euroya geçişine ilişkin nihai kararın Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) görüşlerini bildirmesinin ardından temmuz ayında AB Konseyi tarafından alınması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ HAKKINDA

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi Euronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde Euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı Euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan Euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor.

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