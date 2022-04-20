Europa ile ilgili yeni iddia...

Bilim insanları, Jüpiter'in buzullarla kaplı uydusu Europa'da suyun yüzeye düşünülenden daha yakın olabileceğini iddia etti.

Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, bilim insanları, Europa'daki sivri şekilli buzullarla Grönland'daki M şeklindeki buzlu tepelerin benzerliğini inceledi.

İklim değişikliği ve bunun Grönland'a etkisini araştıran jeofizikçiler, Grönland'daki M şeklindeki buzlu tepelerin, Europa'daki buzullarla benzerliğini fark etti.



Bilim insanları, buz tabakasının metrelerce altındaki suların şekillendirmesiyle oluşan Grönland'daki buzulları gözlemlemek için buz delici radar kullandı.



Europa'nın sivri şekilli buzullarının da Grönland'dakilere benzer şekilde oluşabileceği üzerinde duran bilim insanları, Grönland'daki buzulların okyanus suyunun çatlaklardan buz kabuğunu zorlaması sonucunda oluştuğunu ve suyun yüzeye yakın olduğunu belirtti.



Bilim insanları ayrıca, Grönland'da bulunan buzullardaki su ile Europa'daki buzullardaki suyun benzer olabileceğine ve bunun da Europa'da yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğini iddia etti.



Stanford Üniversitesi'nden jeofizikçi Dustin Schroeder, buz kabuğunun yüzeyine yakın suyun bulunmasının Europa'da yaşamın var olabilmesi için umut verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan, önceki araştırmalarda, Europa'daki okyanus sularının yüzeye yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğu tahmin ediliyordu.



Europa'daki yüzeye yakın seviyelerdeki suyun gelecekteki uzay çalışmalarına da ışık tutabileceği belirtiliyor.



İtalyan gökbilimci Lucas Paganini'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, 2016 ve 2017'de yaptıkları ölçümlerde uydunun atmosferinde su buharı izlerine rastlandığını bildirmişti.



NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.

1610'DA KEŞFEDİLMİŞTİ



Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.



NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.