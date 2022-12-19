Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" ve "doping maddesi" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10,5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 20:32
0 Okunma
Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı



Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon avrodan fazla olan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.

İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Kovid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.

Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sahte ilaçların Avrupa’da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle resmen özür diledi
Hollanda, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle resmen özür diledi
Kocasını başka bir kadın yakalayan kadının cezası acı oldu!
Kocasını başka bir kadın yakalayan kadının cezası acı oldu!
Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı!
Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim