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Eurovision, 18-22 Mayıs 2021'de Rotterdam'da yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, önümüzdeki yıl yine Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:00
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Eurovision, 18-22 Mayıs 2021'de Rotterdam'da yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, önümüzdeki yıl yine Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.

Düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre yarışmanın ilk yarı finali 18 Mayıs, ikinci yarı finali de 20 Mayıs 2021'de yapılacak.

Eurovision Şarkı Yarışması finali ise 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Ahoy Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Duncan Lurence'nin, 2019 yılındaki yarışmada elde ettiği birincilik nedeniyle Hollanda, gelecek yıl İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ile birlikte doğrudan finallere katılacak.

Koronavirüs salgınının devam etmesi ve henüz aşı bulunmaması nedeniyle yarışmanın hangi koşullarda yapılacağı henüz belli değil.

Bu, önümüzdeki aylarda planlanacak.

Bu yıl 12-18 Mayıs günleri arasında yapılması planlanan 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Yarışmanın yapılacağı 30 bin kişilik Ahoy Gösteri Merkezi'nin bir bölümü, Covid-19 hastaları için geçici hastane olarak düzenlenmişti.

İptal edilen yatışma için bilet alanlara ödedikleri ücretler 15-26 Haziran arasında iade edilecek.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEurovision Şarkı Yarışması
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