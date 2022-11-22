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Eurovision'da gelecek yıl itibariyle jüriler yarı final oylaması yapmayacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl itibarıyla büyük finalin profesyonel jürilerin oyuyla değil izleyicilerce belirleneceği bildirildi.

22 Kasım 2022 Salı 20:18
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Eurovision'da gelecek yıl itibariyle jüriler yarı final oylaması yapmayacak



BBC'de yer alan habere göre, Eurovision Şarkı Yarışmasının düzenleyicisi Avrupa Yayın Birliği (EBU), 2023'te yapılacak yarışmanın oylama sürecinde önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı.

EBU'nun açıklamasına göre, profesyonel jüriler artık yarı finallerde oy kullanamayacak, büyük final sadece izleyicilerin oyuyla belirlenecek.

Yarışmaya katılmayan ülkelerin de ilk kez oy kullanmasına izin verilecek.

Değişim kararı, İtalya'nın Torino kentinde bu yıl düzenlenen yarışmada altı jürinin karşılıklı oy kullandığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

Yarışmada Azerbaycan, Gürcistan, Karadağ, Polonya, Romanya ve San Marino'da düzensiz oylamalar tespit edildi.

Profesyonel şarkı yazarları ve müzik endüstrisi temsilcilerinden oluşan profesyonel jüriler, 1957'deki ikinci Eurovision Şarkı Yarışması'ndan bu yana faaliyet gösteriyor.

Mevcut sistemde, profesyonel jürilerin oylarının halk oylamasının sonuçlarıyla birleştirilmesiyle genel kazanan belirleniyor.

Bu uygulamanın finalde de devam edeceği belirtildi.

EBU yetkilisi Martin Österdahl, yarışmaya katılmayan ülkelerin oy kullanmasına izin verilmesinin "yarışmanın küresel etkisini" yansıtacağını ifade etti.

Dünya genelinde çevrim içi oylar toplanarak hem yarı finalde hem de büyük finalde katılımcı ülke ile aynı ağırlığa sahip puanlara dönüştürülecek.

2023'teki etkinliğe İngiltere'nin Liverpool şehri ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Ukrayna'yı işgalinden sonra bu yılki yarışmadan ihraç edilen Rusya'nın 2023'te de katılamayacağı öngörülüyor.

Son Güncelleme: 22.11.2022 21:23
Anahtar Kelimeler:
EurovisionŞarkı Yarışması
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