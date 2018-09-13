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Eurovision Şarkı Yarışmasında kriz

İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın nerede yapılacağı tartışma konusuydu.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:10
Eurovision Şarkı Yarışmasında kriz

 ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından çıkan tartışmalara son nokta konuldu. Yarışma Tel Aviv'de yapılacak.

İsrail'in ev sahipliği yapacağı 2019 Eurovision Şarkı Yarışması Tel Aviv'de yapılacak. İsrail hükümeti yarışmayı Kudüs'te yapmak istiyordu. Ancak yarışmanın burada yapılması durumunda bir çok ülkenin boykot kararı alacağı korkusu geri adım attırdı.

Eurovision, yarışmanın 'kültür ve ticari başkent' Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı.  Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci olmuştu.

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EurovisionEurovision Şarkı YarışmasıTel AvivNetta BarzilaiİsrailHaber
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