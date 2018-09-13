Eurovision Şarkı Yarışmasında kriz

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından çıkan tartışmalara son nokta konuldu. Yarışma Tel Aviv'de yapılacak.

İsrail'in ev sahipliği yapacağı 2019 Eurovision Şarkı Yarışması Tel Aviv'de yapılacak. İsrail hükümeti yarışmayı Kudüs'te yapmak istiyordu. Ancak yarışmanın burada yapılması durumunda bir çok ülkenin boykot kararı alacağı korkusu geri adım attırdı.

Eurovision, yarışmanın 'kültür ve ticari başkent' Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci olmuştu.