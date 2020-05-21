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Ev yapımı maskeler koronavirüsten korur mu?

Ev yapımı maskelerin ve eşarpların da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önleyebileceği ifade edildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:49
1013 Okunma
Ev yapımı maskeler koronavirüsten korur mu?

Sky News'in haberine göre, Edinburgh Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.

Bilim insanları testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin katettiği mesafe ve yönü ölçmek için bilgisayar teknolojisinden faydalandı.

Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi.

Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil tüm örtülerin COVID-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.

Öte yandan testlerde tehlikeli taneciklerin, örtüler yüze düzgün yerleştirilmediğinde ve tıbbi kullanıma uygun değilse havaya kaçtığı keşfedildi.

Çalışma ekibinden doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendisini şaşırttığını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
MaskeKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-05-21 19:57:40

Paralı olan daha iyi koruyor !

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