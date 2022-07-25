Evcil hayvanlarla bakabileceğiniz zararsız bitkiler

1. AFRİKA MENEKŞESİ

Hem evcil hayvan dostu hem de rengarenk çiçekler açan bir bitki arayışında mıydınız? Afrika Menekşesi tam aradığınız bitki. Mor ve pembenin neredeyse her tonunda karşımıza çıkan Afrika menekşesi, aynı zamanda bakımı en kolay bitkilerden biri.

Afrika menekşesi, saintpaulia, toprağı nemli kaldığı sürece yıl içinden birden fazla kez güzel yapraklarını açar. Doğrudan güneş ışığını sevmediğinden, gölge ve yarı gölge alanlara yetişebilir. Altında deliği bulunan bir saksı tercih ederek suyun drenajını sağlamakta fayda var.

2. HAVA BİTKİSİ

Hava bitkisi, tillandsia, hayatta kalmak için toprağa ihtiyaç duymayan, hem bakımı kolay hem de hayvan dostu bitkilerden biri. Genelde 30 santimden fazla büyümediği için küçük alanlarda, raf ve kitaplıklarda sergilenebilir.

Herhangi bir toprağa bağlı olmayan Hava Bitkisini yaklaşık 10 günde bir su dolu bir kapta iki üç saat bekleterek sulayabilirsiniz. Bir saksıya ihtiyacı olmasa da cam fanuslarda veya dekoratif saksılarda sergilenebilir; duvara asabilir ya da tavandan sarkıtabilirsiniz.

3. ALÜMİNYUM ÇİÇEĞİ

Topçu çiçeği olarak da bilinen alüminyum çiçeği, gri ve yeşil çizgili yapraklarıyla bulunduğu alana çekicilik katan hayvan dostu ev bitkilerinden biri. Orta ve düşük ateşte, yerini sevdiğinde hızla büyüse de boyu 30 santimden fazla uzamaz.

Alüminyum çiçeği, pilea cadierei, düşük ışıkta yaşayabildiğinden evinizin hemen her yerine yerleştirebileceğiniz bir bitkidir. Bu da onu, yalnız kalmış koridorlar ve karanlık odaları canlandırmak için ideal kılıyor. Toprağının üst katmanı kuruduğunda sulayabilirsiniz.

4. YILBAŞI KAKTÜSÜ

Yılbaşı kaktüsü, schlumbergera, rengarenk çiçekleriyle kış mevsiminde çiçeklenen ve evcil hayvanlar için zararlı olmayan nadir bitkilerden biri. Kaktüs ailesinden geldiği için suyu çok sevmese de çiçek açmışken sulamayı artırmanızı ister.

Güzel bakıldığında ve yerini sevdiğinde her sene yılbaşı döneminde; ocak-aralık aylarında çiçeklenir. Doğrudan güneş ışığını sevmese de sürekli aydınlık olan bir odada konumlandırdığınızda sağlıklı bir şekilde büyür. Yılbaşı Kaktüsü/Çiçeği, yapraklarını uzatarak büyümeyi sevdiği için tavandan veya raflardan sarkıtılarak sergilenebilir.

5. ARKADAŞLIK BİTKİSİ

Sevdiklerinizle paylaşarak çoğaltması kolay bitkilerden biri olduğu için Arkadaşlık Bitkisi olarak bilinen Pilea Involucrata, kedi ve köpekler için güvenli olduğundan en iyi ev hediyelerinden biri. Hatta patili dostlarınız bu tüylü ve buruşuk yapraklardan ısırık alsa dahi herhangi bir yan etki göstermez.

Arkadaşlık bitkisi, orta ve düşük seviyede ışık ve nem sever (bu yüzden teraryumlarda bakılabilir). Bahçelerde yer örtücü olacak kadar büyüyebilse de, evin içinde saksılarda 30 santimden fazla büyümez. -9°C dereceye kadar dayandığından öldürmesi imkansız bitkilerden biridir.

6. BAZI OTLAR

Otlar ve yeşillikler hem yemeklerinize taze aromalar katmak hem de nefis kokular yaymak için evlerin olmazsa olmazlarından. Çoğunlukla mutfak ve balkonlarda yetiştirdiğiniz otların hepsi olmasa da bir kısmı evcil dosyalarınız için güvenli.

Fesleğen, kekik, adaçayı, biberiye, maydanoz ve dereotu, kedi ve köpekler için güvenli otlar. Yine de insan veya hayvan fark etmeksizin herhangi bir şeyin fazla miktarda tüketilmesinin kötü sonuçlar doğuracağını unutmamakta fayda var.

7. RUJ ÇİÇEĞİ

Stick rujları andıran çiçekler açtığından ruj çiçeği olarak bilinen Aeschynanthus Radicans, aynı zamanda tüylü dosyalarınız için de güvenli bitkilerden biri. Sıcak aylarda dışarıda olmayı sevdiğinden fırsatınız varsa balkon veya teraslara çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda parlak güneş ışığını tercih ettiği için pencere önüne yerleştirebilirsiniz.

Yerini sevdiğinden 50 santime kadar büyüyebilen ruj çiçeğinin güzelliği tavandan sarkıtılarak veya yüksek raflarda ortaya çıkarılabilir. Toprağının sürekli nemli kalmasını sever; düzenli olarak sulamayı unutmayın!

8. DAĞ PALMİYESİ

Tropik yaprakları ve yemyeşil gövdesiyle bulunduğu alana canlılık ve renk katan dağ palmiyesi, chamaedorea elegans, hem bakımı kolay hem de hayvan dostudur. Kolay ve hızlı büyüyebildiğinden yeni başlayanlar için ideal bitkilerden biri.

Güneş ışığı almayı sevmese de aydınlık bir noktada bulunmayı tercih eder, aynı zamanda gölgede de hayatta kalabilir. Toprağının üstü kuruduğunda sulayabilirsiniz. Bu da yaklaşık olarak kış aylarında haftada bir, yaz aylarında haftada ikiye denk gelecektir. Yerini sevdiğinde çok hızlı büyüyerek kısa sürede minik bir çalı haline gelebilir.

9. PHALAENOPSİS ORKİDESİ

En popüler ev bitkilerinden biri olan orkideler sıklıkla hediye ve tebrik çiçeği olarak kendisini evinizde bulabilir. Orkidenin bir çok çeşidi olsa da Phalaenopsis orkidesi, ki bu da çiçekçilerde en sık gördüğünüz hali oluyor, kedi ve köpekler için güvenli. Yine de dikkatli olmakta fayda var, ısırmayı ve çiğnemeyi çok seven kedi ve köpekler mide problemleri yaşayabilir.

Phalaenopsis orkidesi düşük ve orta seviyede ışıkta hayatta kalabilse de parlak ve doğrudan güneş ışığından hoşlanır. Bu yüzden kendisine cam kenarında bir yer ayırabilirsiniz. Toprağı kurudukça, 7-10 günde bir sulanabilir.

10. HOSTES ÇİÇEĞİ

Hostes çiçeği, hypoestes phyllostachya, minyatür bahçelere, teraryumlara veya aranjmanlara desen ve renk katmak için en iyi seçeneklerden biri. Evcil hayvanlar için zararsız olan

Hostes çiçeği, pembe ve beyaz renklerde karşınıza çıkabilir. Boyu 90 santime kadar uzayabilse de zenelde fazla büyümez ve boyu 30 santimin üstüne çıkmaz. Aydınlık bir noktada bulunmayı seven hzstes çiçeğinin toprağını sürekli nemli tutmaya özen gösterin.

11. DUA ÇİÇEĞİ

Bakımı en kolay ev bitkilerinden biri olan dua çiçeği, calathea, aynı zamanda evcil hayvanlar için güvenlidir. Kırmızı, krem rengi ve yeşil yaprakları geceleri kıvrılarak isminin hakkını verir.

Orta ve düşük ışık koşullarında yaşamayı seven dua bitkisi, sulamayı unutsanız bile hayatta kalabilir. Sulamalar arasında toprağının kurumasına izin verebilirsiniz. Bitki bakımına alışık olmayanlar veya yeni başlayanlar için idealdir.

12. KURDELE ÇİÇEĞİ

Bakımı en kolay ev bitkilerinden biri olan kurdele çiçeği, chlorophytum, aynı zamanda evcil hayvanlar için güvenli bitkilerden biri. Aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan bir noktada yaşamayı sever. Bebek kurdele çiçekleri çıkararak hem harika görünür hem de kolaylıkla çoğaltılabilir.

Sık sulanmayı sevmeyen ve karanlıkta yaşayabilen kurdele çiçeği aynı zamanda öldürmesi neredeyse imkansız ev bitkilerinden biri. Sulamalar arasında toprağının kuruduğundan emin olun.