Evde kal sevdiklerini koru!

Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından dünya sokakları bomboş kaldı.
İnsanlığın bu görünmez düşmana karşı yürüttüğü mücadele objektiflere yansırken, insanlık kendini ve sevdiklerini korumak için evden çıkmıyor.
Dünya eve kapandı sokaklar boş kaldı
Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından dünya sokakları bomboş kaldı.
İnsanlığın bu görünmez düşmana karşı yürüttüğü mücadele objektiflere yansırken, insanlık kendini ve sevdiklerini korumak için evden çıkmıyor.