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Evde kal sevdiklerini koru!

Dünya eve kapandı sokaklar boş kaldı

19 Mart 2020 Perşembe 10:52
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Evde kal sevdiklerini koru!

Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından dünya sokakları bomboş kaldı.

İnsanlığın bu görünmez düşmana karşı yürüttüğü mücadele objektiflere yansırken, insanlık kendini ve sevdiklerini korumak için evden çıkmıyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDünya
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