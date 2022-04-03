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Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayılıyor

Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

03 Nisan 2022 Pazar 21:09
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Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayılıyor
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Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, ev ile ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme, rahatsızlanan eşini hastaneye de götürmeyen kocanın manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı karşı davacı kadının davasını kabul etti. Davacı karşı davalı erkek, kadının davasının kabulü, kendi davasının reddi, kusur belirlemesi, kadın yararına maddi tazminata ve tedbir nafakasına hükmedilmesine yönelik kararı temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Eve geç gelen kocanın tam kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, rahatsızlanan eşi hastaneye götürmeyen kocanın da tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

EVİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR

– Eve geç saatlerde gelme, eviyle ilgilenmeme ve evinin ihtiyaçlarını karşılamama şeklindeki kusurlu davranışları nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı erkeğin tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Mahkeme ve bölge adliye mahkemesi davacı-karşı davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığına hükmetmiştir.

EŞİYLE İLGİLENMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR

– Ancak dosya çerçevesinde toplanan delillerden, davacı-karşı davalı erkeğin gece hastalanan eşini hastaneye götürmediği, kadını bir akrabasının hastaneye götürdüğü, bu suretle eviyle ve eşiyle ilgilenmediği anlaşılmaktadır.

– Davacı-karşı davalı erkeğin kabul edilen bu kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. O halde davalı-karşı davacı kadın yararına manevi tazminat kabulüne karar verilecek yerde, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Tazminat
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