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Eve giren rakun bulaşık makinesinde uyuyakaldı

ABD’de evine rakun giren bir kadın, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, rakunu bulaşık makinesinin içinde uyurken yakaladı.

18 Mart 2021 Perşembe 15:41
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Eve giren rakun bulaşık makinesinde uyuyakaldı

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinin North Ridgeville ilçesinde bir eve giren rakun, önce banyoda bulunan ışıkları kırdı, ardından mutfaktaki yiyecekleri yağmaladı.

Evine giren rakunu fark eden kadın, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri, rakunu bulaşık makinesinin içinde uyurken buldu.

North Ridgeville Polis Departmanı, "Rakun, evin her yerini dağıtmış, daha sonra da bulaşık makinesinin içinde uyumuş" açıklamasını yaptı.

Rakun’un ekipler tarafından güvenli bir şekilde evden alınarak doğal ortamına salındığı ifade edildi.

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