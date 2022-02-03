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Eve giren silahlı hırsız, ev sahiplerine para verip özür dileyerek ayrıldı

ABD’de bir çiftin evine döndüğünde karşılaştıkları silahlı hırsız, evden özür dileyip para vererek ayrıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 11:13
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Eve giren silahlı hırsız, ev sahiplerine para verip özür dileyerek ayrıldı
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ABD’de bir çiftin evine döndüğünde karşılaştıkları silahlı hırsız, evden özür dileyip para vererek ayrıldı.

New Mexico eyaletinin Santa Fe şehrinde hafta sonunda yaşanan olayda polisin verdiği bilgiye göre eve giren adam ev sahipleri gelmeden önce uyumuş, banyo yapmış, yemek yiyip biralarını içmişti.

Ev sahipleri eve döndüğünde elinde AR-15 modeli av tüfeği olan adamla karşılaştı. Ancak adam ne ev sahiplerini tehdit etti ne de evden değerli bir eşyalarını aldı.

Bunun yerine ev sahiplerine kırdığı camın masrafı için 200 dolar verdi.

Ev sahiplerine hikayesini de anlatan 20’li yaşlarındaki şüpheli, peşinde birilerinin olduğunu ve ailesinin öldürüldüğünü söyledi.

Ev sahipleri ifadesinde adamın çok utandığını ve özür diledğini anlattı.

Çantasını ve tüfeğini alarak evden ayrılan ‘hırsızın‘, ‘çaldıklarının‘ maliyetinin toplam 15 dolar olduğu belirtildi.

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