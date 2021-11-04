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Eve hırsız girdiğini sanan çiftin karşısına ayı çıktı

İtalya'da evlerine hırsız girdiğini zanneden bir çift, yatak odası balkonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ayıyla karşılaştı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:06
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Eve hırsız girdiğini sanan çiftin karşısına ayı çıktı
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Lazio'daki Frosinone bölgesinde yer alan Pescosolido köyünde yaşayan Annalisa Castagna  ve eşi Claudio Parravano, pazar gecesi bir ses duydu ve eve hırsız girmiş olabileceğini düşünerek etrafı kontrol etmeye başladı.  

Odalarda herhangi bir şeyle karşılamayan çift, daha sonra evin dışına çıkıp cep telefonlarının ışığıyla bahçeye baktı.

O sırada Castagna, giriş katındaki yatak odası balkonunda bir ayıyla yüz yüze geldi.

Yaşadıklarını Sei di Pescosolido se adlı Facebook grubundaki gönderisinde anlatan Castagna, "Ayıyla yüz yüze geldiğimde çığlık attım" dedi.

Ev sahibi, "Ayı hırladı ve beni pençesiyle yakalamaya çalıştı. Cep telefonumun loş ışığında ağzındaki dişleri saydım ve kırmızı dilini gördüm" diye yazdı.

Castagna daha sonra olayın şokuyla bir anda geri çekilip evin içine koştuğunu söyledi. Öte yandan eşi de zemin kattaki diğer balkona atlayarak kendini kurtarmaya çalışırken hafif yaralandı.

Ev sahibi, "Ayı da kesinlikle ürkmüştü, belki de bizden daha fazla korkmuştu. Yetkililerin, ayının doğal yaşam alanına geri götürülmesi için gerekenleri yapmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ayı birkaç gün önce Pescosolido köyüne yakın San Donato Val di Comino köyünde de görülmüştü.  

Bölge sakinlerinden biri ayının fotoğrafını çekip Facebook'ta paylaşmıştı. Daha sonra ayının nesli tükenme tehlikesi altında olan Marsika bozayısı olduğu belirlenmişti.

Her iki köy de Marsika bozayılarının yaşadığı Abruzzo ulusal parkına yakın konumda. Yaklaşık 50 tane Marsika bozayısı kaldığı düşünülen parkının sözcüsü Daniela D'Amico ise bölge sakinlerini ayılara karşı uyararak ailenin başına gelen olayın da araştırılacağını söyledi.

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