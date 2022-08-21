Evin içine fok girdi!

Tauranga'da yer alan Maunganui Dağı bölgesindeki yaşayan Ross ailesinin evine çarşamba günü bir fok girdi.

Phil Ross, işte olduğu için fokla karşılaşamamaktan üzüntü duyduğunu belirterek, eşinin yaşadıklarını aktardı.

Ross, deniz biyoloğu olarak çalıştığını ve foku görememesinin aile içinde alay konusuna dönüştüğünü söyleyerek, "Bir deniz biyoloğunun işe yarar olabileceği nadir acil durumlardan biriydi. Sahneye çıkma şansımı kaçırdım" dedi.

Biyolog, eşi Jenn'in 06.00 civarında spor salonuna gitmek için evden çıkarken havlama benzeri bir ses duyduğunu fakat komşunun köpeğinden geldiğini düşünerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Eşinin bir saat sonra döndüğünde içeride fokla karşılaştığını belirten Ross, hayvanın evin neredeyse her yerini gezdiğini, daha sonra da oturma odasındaki kanepeye çıkıp keyif çattığını anlattı.

Ross, kedileri Coco'nun fokla bahçede karşılaşıp hayvanı kaçırmaya çalışmış olabileceğini söyledi. Fakat fok, köpekler gibi korkmayınca Coco büyük ihtimalle eve kaçtı.

Biyolog, fokun eve girmek için önce garajdaki kapıdan daha sonra da garajın içindeki evcil hayvan girişinden geçmesi gerektiğini belirtti.

Ross, fokun korkup kaçan Coco'yu takip ederek bu kapılardan geçip eve girmiş olabileceğini söyledi.

Waikato Üniversitesi'nde çalışan akademisyen, 10 ve 12 yaşlarındaki çocukları Ari ve Noah'ın da foku gördüğünü anlattı.

Ailenin "Oscar" adı verdiği fok, daha sonra doğa koruma görevlileri tarafından yakalanıp denize bırakıldı.