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Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

Umman’ın beşkenti Masket’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yarıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. A-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşadığını ve onlarla insanlardan daha yakın bağ kurabildiğini söyledi.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:11
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Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın, evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşıyor. Al-Balushi, hayvanları insanlardan daha vefalı bulduğu için onlarla ilgilendiğini söyledi.

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 2

"HAYVANLAR İNSANLARDAN DAHA VİCDANLI VE VEFALI"

AFP’ye konuşan Balushi, “Hayvanları, özellikle de kedi ve köpekleri, insanlardan daha inançlı buluyorum. Onlar bu nedenle çoğumuzdan daha çok vicdan sahibi vefalı” ifadelerini kullandı.  

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 3

Bununla birlikte bir çocuk annesi olan 51 yaşındaki emekli memur, 2008 yılında bir İran kedisini sahiplenene kadar hep hayvanlardan çekindiğini, ancak sonra onlardan vazgeçemediğini aktardı:

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 4

“Birçok anne gibi ben de hijyen açısından ve oğluma zarar verebileceği konusunda endişeliydim. Ancak, böyle olmadı. İki yıl sonra da başka bir kedi sahiplendik. Ardından onlar hayatımın en büyük amaçlarında biri haline geldi. Daha sonra evimizde baktığımız kedil sayısı 400’ü aştı.”

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 5

Öte yandan, Balushi bir süre sonra komşularının tepkisiyle karşılaştığını ve bu yüzden 2014 yılında kiracı olarak oturduğu evi satın aldığını ifade etti. 

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 6

EVİNİ KAFESLERE BÖLDÜ

Hayvanlara bakmak için evini küçük kafeslere böldüğünün aktaran Balushi, 17’si kör olan hayvanların konforlu bir şekilde bakılabilmesi için kafelere ve yatakları 7 bin 800 dolar (yakşalık 62 bin Türk Lirası) harcadığını açıkladı.

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 7

DEPRESYONU HAYVANLARI SAYESİNDE YENDİ

Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor - 8

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