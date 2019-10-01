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Evinde can verdi 8 yıl kimse fark etmedi…

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 8 yıl önce hayatını kaybeden bir adamın cansız bedeni yangın nedeniyle apartmanı boşaltmak isteyen itfaiyeciler tarafından tesadüfen bulundu. Yaşlı adamın, faturalarının ve kirasının bankaya verdiği otomatik talimat sayesinde düzenli ödendiği, kapısını çalacak kimse olmayınca da ölümünün fark edilmediği düşünülüyor...

01 Ekim 2019 Salı 12:33
Evinde can verdi 8 yıl kimse fark etmedi…

Bild gazetesinin haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Münster kenti yakınlarında bulunan Senden’de yalnız yaşayan Heinz H. adlı emekli Alman, 2011 yılında evinde hayatını kaybetti ancak bu durumu 8 yıl boyunca kimse fark etmedi.

10 gün önce 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etmek istedi. Görevliler, Heinz H.’nin ikinci kattaki dairesinin kapısının açılmaması üzerine kapıyı zorla açarak içeri girdi ve iskelete dönmüş cesedi gördü.

Emekli adamın köpeğinin de açlıktan evde öldüğü ortaya çıktı. Heinz H.’nin posta kutusunda yapılan inceleme ve otopsi sonucunda 8 yıl önce öldüğü belirlendi. Polis ve savcılığın bir kişinin öldüğünün bu kadar yıl boyunca nasıl fark edilmediğini araştırdıkları ifade edildi. Emekli adamın faturalarının bankaya verdiği otomatik talimat sayesinde düzenli ödendiği, böylece kimsenin bir şey fark etmediği tahmin ediliyor.

‘NASIL FARK EDİLMEZ?’

Bild’in haberinde komşuluk ilişkilerinin geldiği noktaya işaret edilerek ”Bu kadar yıl bu nasıl fark edilmez?” sorusu soruldu.

Heinz H.’nin komşusu Angelika H., gazeteye yaptığı açıklamada, “Kendisini daha önce köpeğini dışarı çıkardığında görüyordum. Çok zayıflamıştı. Sonraları görmeyince endişelendim ama bu endişelerimi kimse dinlemedi. Kapısının önünden geçerken ağır bir koku vardı. Ev sahibi firmaya iletildi ama bu kokunun normal olduğu söylendi.

Posta kutusu doluydu. Sağlık sigortasını aradım ama kişisel verilerin korunması nedeniyle bana bilgi verilmedi. Daha sonra polise haber verdim geldiler ama herhangi bir koku olmadığını söylediler. Başka bir komşumuz ‘O Münster’e gitti’ deyince polisler gitti” dedi.

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