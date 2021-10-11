Evlendiği şişme bebeği kırıldıktan sonra yeni aşkını buldu!

Kazakistanlı Yuri Tolochko isimli vücut geliştiricisi 2020 yılının Kasım ayında onlarca davetlinin katıldığı bir törenle dünya evine girdikten sonra dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Düğünden 1 ay sonra ise Yuri Tolochko’un şişme bebeği tamir olması mümkün olmayan bir şekilde kırıldı. Margo’nun ardından aşka küstüğünü ifade eden Tolochko geçen 2 yılın sonunda spor salonunda gördüğü bir kül tablasına aşık oldu. Yeni aşkını Tolochko, “İlk başta onunla bir fotoğraf çekimi ayarladım. Sonrasında ise beni kendisine çekmeyi başardı” dedi.

“ONUN METAL SOĞUKLUĞUNA AŞIK OLDUM”

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Tolochko, “Bir karaktere, bir ruha ya da bir görüntüye aşık olabilirim.” ifadelerini kullandı. Spor salonunda siyah kül tablasını ilk gördüğü anda hayatının en güzel duygularından birini hissettiğini söyleyen Tolochko, “Onun soğuk metal dokusuna ve kokusuna aşık oldum. Varlığı bile beni mutlu etmeye yetiyor” diye konuştu.