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Evlere "savaşa hazırlık" broşürü gönderecekler

İsveç, ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında dağıtılan "savaşa hazırlık" broşürlerini yeniden yapmaya hazırlanıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 11:10
Evlere "savaşa hazırlık" broşürü gönderecekler
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Rusya'nın askeri eylemleri, terör ve sahte haberlere yönelik endişelerin arttığı dönemde, İsveç'te 4,7 milyon eve olası bir savaş durumunda yapılması gerekenleri açıklayan kitapçıklar gönderileceği açıklandı.

Terör saldırısı, siber saldırı ve doğal afetlere hazırlıkla ilgili bilgilerin de yer alacağı, "Kriz ya da savaş yeniden gelirse" başlıklı broşürler, Mayıs ayından itibaren dağıtılacak.

İsveç Sivil İhtiyat Dairesi'nden Christina Andersson "Benzer broşürler 2. Dünya Savaşı sırasında dağıtılmıştı, ancak 25-30 yıldır basılmıyor. İklim değişikliği, terör saldırıları, salgınlar ve bilgi kirliliği gibi daha karmaşık tehditler altındayız. İnsanlar bunlarla nasıl baş edebileceklerini bilmeli" dedi.

Geçen yıl da askeri hizmeti yeniden zorunlu hale getiren İsveç son yıllarda, Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ve Rusya'nın Ukrayna'daki rolünü gerekçe göstererek savunma harcamalarını da artırdı.

Ayrıca 2016'da Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına yeniden asker yerleştirirken, ülke içinde NATO'yla yakınlaşma tartışmaları da yapılıyor.

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