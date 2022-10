Evliliği ayakta tutmanın yolları

Evlilikler zamanla yıpranabilir. Eşler arasında yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklar zamanla her iki tarafında mutsuz olmasına sebep olabilir. Ancak evliliğinizi güçlü temeller üzerine kurarak her an mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. Sağlıklı bir evlilik yürütebilmek için ortak sevgi diline bağlı kalmanız ve birbirinizi çok iyi anlamanız gerekir.