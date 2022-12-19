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Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı!

ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan Matthew Luckhurst isimli polis memuru, evsiz bir adama sandviç verdiği için 2016 yılında San Antonio Polis Departmanından işine son verildi. Bunun sebebi Matthew'un iki dilim ekmeğin arasına koyduğu şeyin standart bir sandviç içeriği değil dışkı olmasıydı. Daha sonra yeniden göreve alınan memur, şimdi benzer bir sebeple yeniden kovuldu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:56
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Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı!



Matthew Luckhurst, iki dilim ekmeğin arasına dışkı koyup evsiz bir adama verdiği için 2016 yılında San Antonio Polis Departmanından işine son verilmişti. San Antonio Polis Şefi William McManus "Departman için bir utanç.'' olarak nitelendirdiği olayın ardından Luckhurst, memurların 180 günden daha uzun bir süre önce meydana gelen davranışlar nedeniyle disiplin cezası almasını engelleyen yerel hükümet yasası nedeniyle temyiz başvurusunu kazandı ve Teksas, Floresville'deki bir başka polis departmanında yeniden göreve başladı.

YİNE YAPTI

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Memur daha sonra, şehir merkezindeki bisiklet devriye bürosundaki kadınlar tuvaletinin oturağına kahverengi bir madde sürdüğü iddia edilen ayrı bir olayla ilgili soruşturmanın ardından ikinci bir süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Luckhurst, tuvalet olayının sorumluluğunu kabul etti ancak bunun bir şaka olduğunu iddia etti ve özür diledi.

''HATAYDI''

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Gerçekleşen duruşmada "Geriye dönüp bakıldığında, olgunlaşmamıştı" diyen yargıç, onun yeniden göreve alınmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve bunu bir hata olarak nitelendirdi. Matthew, tuvalet olayıyla ilgili temyiz başvurusunu kazanmadı. Davada yargıç, "Luckhurst'ün kadınları hedef alan davranışının korkunç doğasını" gerekçe göstererek, McManus'un kendisini San Antonio Polis Departmanından kovmasının haklı olduğuna karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Evsiz AdamPoliSGörevden Alma
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