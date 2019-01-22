Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
banner40

Eyfel kulesi kar nedeniyle ziyarete kapatıldı

 Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

22 Ocak 2019 Salı 19:12
Eyfel kulesi kar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Eyfel Kulesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkentte sabah saatlerinden bu yana devam eden kar nedeniyle kule ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

banner41
Açıklamada, sadece kulenin birinci katındaki restoranın açık olduğu aktarıldı.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle içinde Paris'in de içinde bulunduğu 24 bölgede, 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan turuncu alarm verildiği bildirildi. 

Paris ve çevresinde tren, metro ve otobüs ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkili kar yağışının Paris'in de içinde yer aldığı Ile de France bölgesinde 150 otobüs hattının durdurulmasına yol açtığı belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eyfel KulesiFransaZiyaretKarHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Romanya'da 25 kişi gripten hayatını kaybetti
Romanya'da 25 kişi gripten hayatını kaybetti
Meksika'da Gazeteci Cinayeti
Meksika'da Gazeteci Cinayeti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim