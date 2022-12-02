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F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı...

Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

02 Aralık 2022 Cuma 23:23
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F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı...



Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.

Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.

Son Güncelleme: 03.12.2022 00:31
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