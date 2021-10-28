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Facebook adını değiştirdi

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı.

28 Ekim 2021 Perşembe 23:16
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Facebook adını değiştirdi
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Zuckerberg, ‘metaverse’ şirketinin tanıtımı sırasında, “Bugünden itibaren ismimiz Meta olacak” açıklamasında bulundu.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Şirketin mavi bir Mobius şeridi şeklindeki logosunu da tanıtan Zuckerberg, “Eskiden klasik araştırmaları severdim, Meta kelimesi de ‘sonra’ anlamına gelen yunanca kelimeden geliyor. Bu kelime benim için, her zaman başka bir şey inşa edebileceğiniz gerçeğini sembolize ediyor” ifadesini kullandı.

Zuckerberg’in sözlerine göre yeni marka, şirketin dikkatini, insanın ekranlardan vazgeçeceği ve sanal gerçeklikte var olmanın etkisini yaşayacağı metaverse üzerinde yoğunlaştırıyor.

“İNTERNET DAHA GÖRSEL VE MOBİL OLDU”

Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Mark Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileştikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.

Zuckerberg hali hazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulamaları da barındıran Facebook'un adını değiştireceği de iddialar arasında.

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