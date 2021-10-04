Facebook domaini ele geçirildi iddiası!

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

ALAN ADININ SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından facebook.com'un alan adının 73 sterline satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

TWTTER CEO'SU FACEBOOK'UN FİYATINI SORDU

Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.



