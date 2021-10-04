Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Facebook domaini ele geçirildi iddiası!

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken facebook.com domaininin ele geçirildiği iddia edildi

04 Ekim 2021 Pazartesi 21:45
427 Okunma
Facebook domaini ele geçirildi iddiası!
banner108

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

ALAN ADININ SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından facebook.com'un alan adının 73 sterline satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

TWTTER CEO'SU FACEBOOK'UN FİYATINI SORDU

Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor
Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor
Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi
Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi
Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu
Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim