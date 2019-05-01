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Facebook için çarpıcı araştırma: Dijital mezarlık olacak

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Facebook'un "ölü kullanıcılarının" sayısının 50 yıl içinde, yaşayan kullanıcı sayısını geçebileceğine işaret ediyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11
Facebook için çarpıcı araştırma: Dijital mezarlık olacak
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Araştırmaya göre Facebook’un ölü abonelerinin sayısı “durdurulamaz hızda” artıyor. 2004’te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen Facebook’un 2012’de 30 milyon ölü abonesi vardı.

Dünya genelinde her gün ortalama sekiz bin Facebook kullanıcısının öldüğü tahmin ediliyor. BM nüfus verileri ve Facebook’un 2018’deki kullanıcı bilgileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, sitenin büyüme hızının şimdiki gibi olması halinde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4.9 milyara ulaşabilir.

Kullanıcısı sayısının 2018’den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070’te “ölü kullanıcı” sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek. Araştırmacılar, bu durumda Facebook’un insanların ölmüş yakınlarını ziyaret ettiği bir “dijital mezarlığa” dönüşebileceğini belirtiyor.

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‘HAK SAHİBİ KİM OLACAK?’

Uzmanlar, ölüler için ‘kullanıcı’ ifadesinin “şüphesiz yanlış olduğunu” ancak sitedeki verilerinin yaşamaya devam edeceğini” söylüyor.

Oxford İnternet Enstitüsü’nden Carl Öhman’a göre, ölü kullanıcılara ait verilen geleceği önemli bir sorun olmaya aday. Öhman, veriler üzerinde kimin hak sahibi olacağı, bunların ailelerin ve yakınların yararına en iyi şekilde kullanılabileceği ve gelecekte tarihçilerin geçmişi anlamak için bunlardan yararlanacağı konusunda belirsizlikler olduğuna dikkat çekti.

Başka bir araştırmacı David Watson ise “Tarihin hiçbir döneminde bu denli büyük bir insan davranışı ve kültürü arşivi bir elde toplanmadı. Bu arşive hükmedenler bir anlamda tarihimize de hükmedecek” dedi.

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Facebook
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