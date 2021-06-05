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Facebook'tan Trump'a şok!

En önemli sosyal medya ağlarından biri olan Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını "kurallarımızın ağır ihlali" ifadeleriyle iki yıllığına askıya aldığını açıkladı. Söz konusu konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trump ise bu kararın geçen yılki başkanlık seçimlerinde kendisine oy veren milyonlarca kişiye "hakaret" olduğunu belirtti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:39
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Facebook'tan Trump'a şok!

ABD'de başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımlar ile gündem olmaya devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir darbede sosyal medya devi Facebook'tan geldi. Trump, ABD Kongre binasına taraftarlarının yaptığı baskınla ilgili yaptığı paylaşımların ardından süresiz olarak yasaklanmış ancak Facebook Denetim Kurulu, açık uçlu cezayı eleştirmişti. Facebook, Trump'ın yaptıklarını "kurallarımızın ağır ihlali" diye tanımladı.

"MİLYONLARCA KİŞİYE HAKARET EDİLİYOR"

Trump ise, kararın geçen yılki başkanlık seçimlerinde kendisine oy veren milyonlarca kişiye "hakaret" olduğunu söyledi. Sosyal medya devi aynı zamanda siyasetçileri bazı içerik yönetim kurallarından muaf tutma politikasına da son verdiğini duyurdu. Facebook artık, yorumlarının haber konusu olması nedeniyle politikacıları aldatıcı ya da saldırgan içerik paylaşımlara uygulanan kurallardan muaf tutmayacağını duyurdu. Facebook'un küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, Trump'ın yasağının, hesabın askıya alındığı 7 Ocak'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Clegg "Kamu güvenliği açısından hala risk olduğunu düşünürsek, kısıtlamayı belirli bir süre daha devam ettireceğiz ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZ BU TACİZİ ARTIK KALDIRAMAZ"

Trump, Amerika'yı Kurtar siyasi hareket komitesi tarafından yayımlanan açıklamasında "Facebook'un kararı bize rekor sayıda oy veren 75 milyon kişiye ve çok sayıda başka insana bir hakarettir. Bu sansür ve sesleri kısmaktan paçayı kurtaramamalılar ve en nihayetinde biz kazanacağız. Ülkemiz bu tacizi artık kaldıramaz" dedi.

ZUCKERBERG'İ HEDEF ALDI

Trump, ikinci açıklamasındaysa Facebook'un kurucusunu hedef alarak "Gelecek sefer Beyaz Saray'a geldiğimde, Mark Zuckerberg ve eşi için kendi isteğiyle akşam yemekleri olmayacak. Tamamen iş konuşacağız" dedi. Facebook'un kararıyla Trump platforma 2024 başkanlık seçimlerinden önce gelebilecek. Trump ayrıca seçim mitinglerine de başlıyor ve ilkini Temmuz ayında Dallas'ta yapacağı kaydedildi. Trump, Kongre binası baskınının ardından Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch ve diğer sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı.

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FacebookTrump
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