Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Facebook’a 5 milyar dolar ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:45
Facebook’a 5 milyar dolar ceza

The Wall Street Journal’ın haberine göre, FTC’nin, Facebook’un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi.

Cezanın 2’ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi.  Kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor.  Facebook’dan konuyla ilgili herhangi açıklama yapılmadı.  Bu cezanın, 2012’de Google’a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.  Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor.

CAMBRİDGE ANALYTİCA VERİ SKANDALI

Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan “veri güvenliği” konusu geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.  Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4’un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump’ın kazanması için kullanmıştı.  Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu’nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika’da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda
'Momo'nun filmi çekilecek
'Momo'nun filmi çekilecek
Bir ülke beşik gibi sallandı
Bir ülke beşik gibi sallandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim