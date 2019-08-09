Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Facianın eşiğinden dönüldü: Terörist son anda yakalandı

Sadece bir hafta önce peş peşe ırkçı saldırıların yaşandığı ABD'de bir facianın daha eşiğinden dönüldü. Missouri eyaletinde bir adam, geçen hafta yaşanan ve onlarca insanın öldüğü saldırının yaşandığı süpermarket zincirinin şubesine saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Facianın eşiğinden dönüldü: Terörist son anda yakalandı

Geçen hafta Teksas eyaletinde 20 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı AVM saldırısının ardından Ohio eyaletinde de bir saldırı meydana gelmiş ve çok sayıda insan yaşamını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Bu korkunç saldırıların ardından bugün ABD’nin Missouri eyaletinde de bir facianın eşiğinden dönüldü.

ABD'nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Springfield Emniyetinden yapılan açıklamada, Walmart'ta silahlı bir adamın gözaltına alındığı ve artık halk için bir tehdit olmadığı belirtildi.

Walmart'ta gözaltına alınan silahlı kişinin polise verdiği ilk ifadesinde, amacının mağazada çalışan hiç kimseye huzur ya da rahatlık vermemek olduğunu ve “Hayatta oldukları için şanslılar” dediği belirtildi.

Yerel basın yaşanan olaya büyük ilgi gösterdi.

Springfield Emniyetinden polis memuru Mike Lucas yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarında, tüfekli, tam donanımlı ve saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti. Lucas, akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlının, silahını ateşlemediği ve kimsenin yaralanmadığını, zanlının emniyetteki sorgusuna devam edildiğini söyledi.

Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta Walmart mağazasına saldıran bir kişi, onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre sonra ise yine Walmart'ın başka bir şubesinde silahlı çatışma yaşanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
FaciaTeröristHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizinizden ses geliyorsa bu hastalığın habercisi!
Dizinizden ses geliyorsa bu hastalığın habercisi!
Filipinler'de çatışma: 4 ölü
Filipinler'de çatışma: 4 ölü
Kanadalı seri katiller ormanda ölü bulundu
Kanadalı seri katiller ormanda ölü bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim