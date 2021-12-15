Faizi sabit tutan Fed teşviklerin geri çekilmesinde hızlanma kararı aldı

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.

Fed piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. 2023 için de üç faiz artışı beklentisi belirlenirken 2024 için de 2 artış beklentisi öne çıktı.

Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi.

Fed'in kararı oybirliği ile alındı.

Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.

Metinde ekonominin görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR DA YAYIMLANDI

Fed ekonomiye ilişkin projeksiyonları da yayımladı. Buna göre Eylül ayında yüzde 5,9 olarak açıklanan 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,5 seviyesine çekildi. 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltildi.

POWELL SÖYLEM DEĞİŞTİRMİŞTİ

İki hafta önce Fed Başkanı Jerome Powell bankanın tapering temposunu yükseltmeyi düşünebileceğini söyleyerek piyasa aktörlerini şaşırtmıştı.

Yüksek fiyatların Kovid-19 salgını kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı olduğunu yineleyen Powell, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha geniş bir alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum." demişti.

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söylemişti.

Fed'in araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmediğinden emin olmak için kullanacaklarını vurgulayan Powell, yüksek enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar sürmesinin beklendiğini belirtmişti.

ABD'DE ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetmişti.

Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etmişti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 6,8 artması yönündeydi.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görülmüştü.

Ankette enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda kaydedilmişti.