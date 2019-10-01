Fark etmemiş olabilirsiniz! Birçok çocukta görülüyor...

Üst sırt normalde biraz öne eğilir. Bazı çocuklar daha büyük bir eğrilik derecesine sahiptir. Aşırı eğrilik olabilir. Bu duruma kamburluk (kifoz) adı verilir. Şimdi, Çocuklarda kamburluk neden olur? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KAMBURLUK (KİFOZ) HAKKINDA

Kifoz, Yunancadan “kambur” kelimesinden gelir. Bu durum, en iyi yandan görülen omurga eğriliği ile karakterize edilir. Her omurgada normal miktarda kifoz (eğrilik) bulunur. 50 dereceden büyük bir kifotik eğri anormal kabul edilir.

Çocuklarda görülen üç genel kifoz kategorisi vardır:

– Postural kifoz

– Scheuermann kifozu

– Konjenital kifoz

ÇOCUKLARDA KAMBURLUK NEDENLERİ

Bir çocuk kifozla doğabilir, veya diğer sağlık nedenlerinden dolayı onu geliştirebilir. Bunlar şunları içerir:

– Vertebral gelişim kusurlarının neden olduğu konjenital kifoz

– Metabolik problemler

– Kemiklerin kolayca kırılmasına neden olan kırılgan kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta)

– Spina bifida, beyin felci ve kas distrofisi gibi nöromüsküler problemler

– Omurgaların sırtın üst kısmında öne eğilmesine neden olan Scheuermann hastalığı

Kamburluk ayrıca slouching’den de kaynaklanabilir. Buna postural kifoz denir. Bu en yaygın olanıdır.

ÇOCUKLARDA KAMBURLUK BELİRTİLERİ

Kifoz, nadir olarak anne karnındaki gelişim esnasında da ortaya çıkabilir. Bebeğin 3. aydan itibaren omurgalarının gelişmesi esnasında oluşabilecek anormallikler kamburluk başlangıcına sebep olabilir.

– Kol ve bacaklarda anormallik

– Orantısız gövde

– Kol, bacak ve omuzların birbirine eşit olmaması

– Denge kaybı

– Öne eğildiği zamanlarda görülen kamburluk

KAMBURLUK TEDAVİSİ

Tedavi, çocuğun sahip olduğu kifozun türüne bağlıdır.

Hastada postural kifoz varsa , tedavi genellikle konservatiftir ve fiziksel terapi, germe ve temel kondisyon aktiviteleri ile postür geliştirilebilir.

Hafif Scheuermann kifozu vakalarında, sırt güçlendirme egzersizleri, bazen çocuklar aktifken ortaya çıkan ağrı ve yorgunluğu giderir. Çalışmalar, egzersizlerin, omurganın büyümesini veya gelişimini etkilediğini göstermiştir.

Bazı durumlarda, omurgayı desteklemeye yardımcı olmak için bir sırt desteği gerekebilir. Sürekli ilerleme belirtileri gösteren daha büyük eğriler İçin cerrahi gerekebilir.