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Faroe Adaları'nda katliam gibi festival

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 100 şişeburunlu yunus öldürüldü.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:05
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Faroe Adaları'nda katliam gibi festival
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Okyanusları ve denizlerde hayatı korumayı amaçlayan sivil toplum örgütü "Sea Shepherd"den (Deniz Çobanı) yapılan açıklamaya göre, Faroeliler, geçmişi 1500'lü yıllara dayanan "Grindadrap" adlı yunus ve balina avlama geleneği için bu yıl da botlarla açıldı.

Açıklamada, şişe burunlu yunusların botlarla, Ekim 2021'de 1428 balina ve yunusun öldürüldüğü Skalabotnur sahiline sürülerek burada bıçak gibi kesici aletlerle öldürüldüğü bilgisi verildi.

EN FAZLA ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ YIL

Biri henüz anne karnında, biri de yavru olan 100 şişeburunlu yunusun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu sayının, en az 120 yıldan bu yana öldürülen en yüksek şişeburunlu yunus rakamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hayvanların avlanmasının tek kelimeyle utanç verici olduğu ve bunun hem Ada'da hem de uluslararası tepkiler çekeceğine işaret edildi.

Bazı canlılarda bot pervanelerinin neden olduğu kesikler olduğu vurgulanan açıklamada, festivale gösterilen uluslararası tepkinin görmezden gelindiğine işaret edildi.

NİSAN AYINDA DA 119 PİLOT BALİNA AVLANMIŞTI

Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde Ekim 2021'de 1428 balina ve yunus öldürülmüştü. Bu rakamın geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

Faroe Adası yetkilileri, deniz canlılarının avlanmasına gelen tepkiler üzerine bu ay yaptıkları açıklamada, söz konusu geleneğin devam edeceğini ancak bu yıl avlanacak yunus sayısının 500 ile sınırlandırılacağını belirtmişti.

Yerli halk, mayıs ayında yaptıkları avda da aralarında 10 hamile ve onların yavrularının olduğu 63 pilot balina katletmişti. Nisan ayında da 119 pilot balina avlanmıştı.

Şişeburunlu yunus balıkları, Danimarka'nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği yönergesi kapsamında korunuyor ancak Faroe Adaları Avrupa Birliği üyesi değil.

Anahtar Kelimeler:
Faroe AdalarıGrindadrapGrindadrap Festivali
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