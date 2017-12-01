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Fas açıklarında 28 sığınmacı kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Fas açıklarında İspanya'ya gitmekte olan bir teknede bulunan 28 sığınmacının kaybolduğunu bildirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 17:06
Fas açıklarında 28 sığınmacı kayboldu
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IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, bu yıl 29 Kasım'a kadar, Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 164 bin 654'e yükseldiğini, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 3 bin 38 olduğunu belirtti.

Millman, geçtiğimiz yılın aynı dönemde 350 bin 549 sığınmacının Avrupa sahillerine ulaştığını, 4 bin 757 kişinin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini anımsattı.

Millman, dün Fas'tan İspanya'ya giden ve 34 sığınmacıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığını, 28 kişinin kaybolduğunu, 6 kişinin Fas sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı.

Kaybolan kişilerin yaşamını yitirmesinden endişe ettiklerini dile getiren Millman, Batı Akdeniz rotasını kullanarak İspanya'ya ulaşmaya çalışan 174 sığınmacının bu yıl içinde öldüğünü, kayıp 28 kişinin bu rakama dahil olmadığını sözlerine ekledi. Geçen yıl aynı rotada 121 sığınmacı hayatını kaybetmişti. 

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