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Fas'ın Muhammediyye şehrindeki bir doğal gaz deposunda patlama

Fas'ın kuzeybatısındaki Muhammediyye şehrinde bulunan bir doğal gaz deposunda patlama meydana geldi.

22 Aralık 2022 Perşembe 23:30
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Fas'ın Muhammediyye şehrindeki bir doğal gaz deposunda patlama



Fas'ın El-Umk El-Mağribi internet sitesinin haberine göre, Afrika Gaz adlı şirketin tüp dolumu yaptığı tesisin yanındaki doğal gaz deposunda patlama oldu.

Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.12.2022 00:31
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