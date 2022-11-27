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Fas kazandı, Brüksel karıştı

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı yenmesinin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de sokaklar karıştı. Kentte yaşayan Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.

27 Kasım 2022 Pazar 20:35
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Fas kazandı, Brüksel karıştı



Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.

Maçın bitmesinden sonra Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Bazı yerlerde ise skuter kiralama şirketlerine ait bazı skuterler ile çöp kutuları ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. Kimi otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.

Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti.

Polis, Midi Tren İstasyonu yakınlarındaki cadde ve sokaklardan uzak durulması duyurusu yaptı. Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı turistik yerlere giden yollarla alışveriş caddelerini de kapattı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.

Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve alışveriş caddelerine gelmeme çağrısında bulundu.

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