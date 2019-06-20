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Fas kıyılarında bot battı! 22 ölü

Fas'tan İspanya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun Alboran Denizi'nde batması sonucu 22 kişinin öldüğü bildirildi. Kurtarılan 27 göçmenden 6'sının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Fas kıyılarında bot battı! 22 ölü

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, İspanya’nın güneyi ile Fas kıyıları arasındaki Alboran Denizi’nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi boğuldu.

Fas’ın Alhucemas kenti kıyılarından salı günü yola çıktığı belirtilen botta toplam 49 düzensiz göçmenin olduğu, bunlardan 27’sinin Nador-Motril seferi yapan bir feribot tarafından kurtarıldığı kaydedildi.Diğer yandan kurtarılan 27 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6’sının helikopter ile Almeria kentindeki bir hastaneye götürüldüğü, diğerlerinin
ise feribotla Motril limanına getirildiği öğrenildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
FasKıyılarıBotBattı22
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