Fas'ta 5 bakanlıkta görev değişikliği yapıldı

Fas Kralı 6. Muhammed'in beş bakanlığı kapsayan kabine revizyonuna gittiği bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'te yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin eşliğinde Kazablanka'daki Kraliyet Sarayı'nda yeni bakanları kabul ederek, görevlerini takdim etti.

Revizyon çerçevesinde, Abdulahad el-Fesi el-Fehri, Şehirleşme, Konut ve Kent Politikası Bakanı, Said Emzazi; Milli ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı, Enas ed-Dekkali; Sağlık Bakanı, Muhsin El-Cezuli; Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı'nda Afrika İşlerinden sorumlu Bakan, Muhammed el-Garras ise Milli ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı'nda Mesleki Eğitimden sorumlu Bakan olarak atandı.