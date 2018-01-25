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Fas'ta gazetecilerin yargılanması protesto edildi

Faslı gazeteciler, 4 meslektaşlarının yaptıkları haberler nedeniyle yargılanmasını protesto etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 23:46
Fas'ta gazetecilerin yargılanması protesto edildi
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Başkent Rabat'ta gazetecilerin duruşmalarının yapıldığı Asli Ceza Mahkemesi'nin önünde bir araya gelen eylemciler, yargılamanın "hemen durdurulması", "ifade ve haber yayınlama özgürlüğünün güvence altına alınması" çağrısında bulundu.

Gösteride, "Özgür kalemlerin kırılmasına hayır" yazılı dövizler taşındı.

Eylemin yapıldığı sırada mahkemenin duruşmayı, sanık gazetecilerin savunma heyetlerinin talebi üzerine 8 Mart'a erteleme kararı aldığı belirtildi.

Gazeteciler, emeklilik fonunu denetlemek için oluşturulan parlamento inceleme komisyonu hakkında yaptıkları haberler nedeniyle ve Parlamento Başkanı Hakim bin Şemas'ın şikayetinin ardından gözaltına alınmıştı.

Ulusal Basın Sendikası yaptığı açıklamada, söz konusu yargılamayı kabul etmediklerini ifade ederek, gazetecilerin "doğru bilgilerle haber verme" konusundaki görevlerini yaptıklarını belirtmişti.

Fas hükümeti, Ağustos 2016'da onaylanan yasa ile emeklilik yaşını 60'tan 63'e çıkarmış ve emeklilik maaşında bazı kesintilere gitmişti. İşçilerin tepkisini çeken yeni emeklilik yasası, Fas'ın büyük sendikaları tarafından organize edilen gösteri ve grevlerle protesto edilmişti.

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