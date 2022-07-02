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FBI, Kripto Kraliçesi'ni arıyor

Bitcoin’e rakip yeni bir kripto para geliştirdiğini söyleyerek dört yıl boyunca 4 milyar dolar para toplayan ‘Kripto Kraliçe’ lakaplı Ruja Ignatova, FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesine girdi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:17
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FBI, Kripto Kraliçesi'ni arıyor
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Hakkında tutuklama emri çıkarıldığı 2017 yılından sonra bile para toplamaya devam eden Ruja Ignatova, 2014-2018 yılları arasında Pakistan’dan Brezilya’ya, Kanada’dan Norveç’e ve hatta Filistin’e kadar onlarca ülkeden binlerce kişiyi dolandırdı. Temelde bir saadet zinciri olan “OneCoin” isimli girişimini büyütürken Ignatova’nın, Kripto Para birimlerinin dünya çapında hızla yaygınlaştığı ilk yıllarındaki kafa karışıklığını fırsata çevirdiği belirtiliyor.

LİSTEDEKİ TEK KADIN

Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova, FBI’ın 72 yıllık tarihi bulunan “en çok arananlar listesine” giren 11’inci kadın olurken, tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgi verenlere 100 bin Dolar ödül vaat edildi.
Ignatova halihazırda bu listedeki tek kadın. Uzmanlara göre kaçarken beraberinde yüz milyonlarca dolar götürebildiği için Ignatova’yı bulmak o kadar kolay değil. FBI, Ignatova’nın estetik ameliyatla görünüşünü değiştirdiğini ve yeni bir kimlik edindiğini düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:
FBIKripto Kraliçe
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