FBI, Kripto Kraliçesi'ni arıyor

Hakkında tutuklama emri çıkarıldığı 2017 yılından sonra bile para toplamaya devam eden Ruja Ignatova, 2014-2018 yılları arasında Pakistan’dan Brezilya’ya, Kanada’dan Norveç’e ve hatta Filistin’e kadar onlarca ülkeden binlerce kişiyi dolandırdı. Temelde bir saadet zinciri olan “OneCoin” isimli girişimini büyütürken Ignatova’nın, Kripto Para birimlerinin dünya çapında hızla yaygınlaştığı ilk yıllarındaki kafa karışıklığını fırsata çevirdiği belirtiliyor.

LİSTEDEKİ TEK KADIN

Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova, FBI’ın 72 yıllık tarihi bulunan “en çok arananlar listesine” giren 11’inci kadın olurken, tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgi verenlere 100 bin Dolar ödül vaat edildi.

Ignatova halihazırda bu listedeki tek kadın. Uzmanlara göre kaçarken beraberinde yüz milyonlarca dolar götürebildiği için Ignatova’yı bulmak o kadar kolay değil. FBI, Ignatova’nın estetik ameliyatla görünüşünü değiştirdiğini ve yeni bir kimlik edindiğini düşünüyor.