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FED, faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti

Faiz kararı sonrası 14,67 seviyesinden işlem gören Dolar/TL, saat 21.30 itibarıyla 14,70 seviyelerine kadar yükseldi.

16 Mart 2022 Çarşamba 21:03
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FED, faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'in 4 yıl sonra faiz artırımına gitmesi doların da ateşini yükseltirken, piyasaların beklentilere karşılık veren kararın açıklandığı dakikalarda 14,67 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, kararın ardından saat 21.30 itibarıyla 14,70 seviyelerine kadar yükseldi.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN ARTIŞTI

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Fed'in politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkaracağı yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed'in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed'in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı. Toplantıdan önce swap piyasalarında 2022'de toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyordu.

Son Güncelleme: 16.03.2022 22:13
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