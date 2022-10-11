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‘Felaket habercisi’ denilmişti!

Geçtiğimiz aylarda Şili’nin Arica kentinin açıklarında devasa büyüklükte bir kürek balığı yakalanmıştı. Yerel halk 5 metre uzunluğundaki balığı görebilmek için sıraya girmişti. Felaket habercisi olarak nitelendirilen bu balığın bir başka türüne ise Meksika yakınlarında rastlandı.

11 Ekim 2022 Salı 11:07
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‘Felaket habercisi’ denilmişti!



Şili’nin Arica kentinde ortaya çıkan 5 metre uzunluğundaki kürek balığı dünya basınının dikkatini çekmişti. Denizin 100 ile 200 metre derinliğinde yaşayan bu balık türünün nadir bulunduğu bilinse de özellikle felaketlerin öncesinde ortaya çıktığı iddia edildi. 2011 yılında Japonya’daki Fukushima depreminin öncesinde bu balık türünün kıyıya çıktığı belirtildi. Bu nedenle 5 metrelik kürek balığının görülmesi halkta büyük bir paniğe neden olmuştu. Henüz ilk balığa dair kehanetler bitmemişken Meksika kıyılarına yakın bir bölümde bir kürek balığına daha rastlandı.

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DEPREMLERİN HABERCİSİ Mİ?

İnsan boyunun yaklaşık 2 katı büyüklüğündeki kürek balığı bir kamyonetin arka kasasındaki görüntülerde görüldü. Meksika’daki yaygın bir geleneğe göre kürek balığı görmek uğursuzluğa işarettir. Yerel halkın ‘Deniz Tanrısı’nın sarayından gelen mesaj’ olarak yorumladığı bu durum halkın paniklemesine neden oldu.

The Japan Times'a konuşan, kar amacı gütmeyen e-PISCO'dan Kiyoshi Wadatsumi, denizin derinliklerinde yaşayan canlıların "Deniz yüzeyine yakın olanlardan daha aktif fayların hareketlerine karşı daha duyarlı" olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 11.10.2022 11:12
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