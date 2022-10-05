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Felakete hazırlık başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’ya yönelik nükleer saldırı tehdidi Ukraynalı yetkilileri harekete geçirdi. Kiev’deki yetkililer olası bir Rus nükleer saldırısından halkın en az hasarı alabilmesi için tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtmaya başladığını duyurdu.

05 Ekim 2022 Çarşamba 16:12
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Felakete hazırlık başladı



Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’ta Rus askerlerinin Rusya lideri Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlamıştı. İki ülke arasındaki savaş devam ederken Rusya lideri Putin geçtiğimiz hafta nükleer silah tehdidini yinelemişti. Putin’in tehdidine yönelik tepkiler gelirken Ukrayna’nın başkenti Kiev’de nükleer saldırıya yönelik önlemler alınmaya başlandı. Ukraynalı yetkililer başkent Kiev'de olası bir saldırıya hazırlık olarak tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtmaya başladı.Kiev yetkilileri yaptığı açıklamada, tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde hapları nükleer radyasyonla kirlenmiş bölgelere ulaştıracaklarını söyledi.

ZARARLI RADYASYON EMİLİMİNİ ENGELLİYOR

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Potasyum iyot haplarının nükleer radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya hemen sonra alınırsa, tiroid bezi tarafından zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor. Başka bir ifadeyle Potasyum iyot hapları, radyoaktif iyotun kişinin tiroid bezi üzerindeki olumsuz etkilerini engellemeye yardımcı olabilir.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirmesinin ardından olası bir nükleer felakete karşı Ukrayna'ya 5.5 milyon potasyum iyodür tableti gönderdiğini açıkladı.

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