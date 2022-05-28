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"Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar"

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları sürmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın tahıl ihracat arzıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Rusya’nın Karadeniz ve Azak denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi sebebiyle ülkesinin tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının durdurulduğunu belirten Zelenskiy, 22 milyon ton tahılın depolarda bekletildiğini söyledi. Öte yandan temmuz ayını işaret ederek “Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar" dedi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:05
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"Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir diğer gündem maddesi de Ukrayna'nın tahıl ihracat arzı konusu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.

"22 MİLYON TON TAHIL DEPOLARDA BEKLETİLİYOR"

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.

"FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYACAKLAR"

Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

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