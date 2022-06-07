Felaketlerin önlenmesi imkansız

ABD’li bilim insanları, 2057 yılına kadar, Dünya'nın yüzde 75 ihtimalle iki derece daha ısınacağını hesapladı.

Araştırmada, Michelle Dvorak liderliğindeki ekip, 2021'den 2080 yılına kadar her yıl sekiz farklı emisyon oranı boyunca, tüm emisyonların aniden durması halinde Dünya'nın sıcaklığına ne olacağını incelemek için bir iklim modeli oluşturdu.

Dvorak, "Eylemlerimiz ve politikalarımızla gelecekteki küresel ısınmanın ne kadar önlenebileceğine ve geçmiş emisyonlar nedeniyle ne kadar ısınmanın kaçınılmaz olduğuna bakmamız bizim için önemli. Bence bu daha önce net bir şekilde çözülmedi” dedi.

Bununla birlikte çalışma, küresel emisyonlar hemen durdurulsa bile, endüstri öncesi sıcaklıklara kıyasla dünyanın halihazırda yüzde 42 ihtimalle bir buçuk derece ısınacağını gösterdi. Ancak emisyonların 2029 yılına kadar kesilmemesi durumunda bu olasılık yüzde 66'ya yükseldi.

Diğer taraftan araştırmacılar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tüm emisyonları durdurmanın imkansız olduğunu belirterek, küresel ısınmada kaçınılmaz bir artış olabileceği konusunda uyardı.

"EN İYİ SENARYODA BİLE 5-10 YIL BOYUNCA YÜKSEK SICAKLIKLAR YAŞANACAK"

Çalışmanın ortak yazarı Kyle Armour, "Araştırmamız, en iyi ihtimalle küresel emisyonların hemen durdurulması halinde bile yaklaşık 5-10 yıl boyunca yüksek sıcaklıklara maruz kalacağımızı gösteriyor.

Çalışmada, önlenemeyen geçici ısınmaya baktık. Küresel sıcaklıklardaki değişimler, Arktik deniz buzunun erimesinden sıcak hava dalgalarına, sel ve orman yangınları gibi olaylara neden olabilir ve birçok ekosistem için bu çok önemlidir” yorumunda bulundu.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI HAKKINDA

Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildi. Türkiye anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York’ta imzaladı.

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek.

İnsan faaliyetleriyle ortayan çıkan sera gazları azaltılacak. Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek.

Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek.