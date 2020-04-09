Ferhat Hakkı koronavirüsten hayatını kaybetti

Güney Londra, Croydon bölgesinde yaşam süren Ferhat Hakkı, bu sabah bir haftadan beri tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Aslen Baflı olan Hakkı 70 yaşındaydı.
Ferhat Hakkı'nın vefatıyla birlikte Londra'da koronavirüse yenik düşen Kıbrıslı Türk sayısı 56 oldu.
Son Güncelleme: 09.04.2020 14:11
5G insan sağlığı için tehlikelidir...Aşırı radyasyon yapıyor,ve insan beynine zarar veriyor!Kesinlikle kktc'ye girişine müsade etmeyiniz...İngilterede,Çinde ve birçok ülkede halk 5G antenlerini yakıp yıkmaya başlamıştır...!
https://www.youtube.com/watch?v=QJkIeZHLMOg
https://www.youtube.com/watch?v=CpjAqEKGfp4
Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu anladılar.
https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c
--Avrupa da ve Amerika da durumun farkına varıp bilinçlenen halk 5G direklerini birer birer yıkmaya başladı.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NdlPg1Tb-k70E1xRuqIJx_jdbXwmCz51yeeANc9ylnEE6QGDhJHhZP1k&v=pamJuRJ2OPs&app=desktop
--İsviçre 5G ye geçişi insan sağlığına verdiği zararlardan ötürü durdurdu.
https://www.totaltele.com/504909/Switzerland-pauses-5G-over-health-fears
--İngiliz uzman açıkladı; İnsanları öldüren şey Corona Virus değil FREKANS SİLAHI.
https://www.youtube.com/watch?v=CE2_54Za9Kg
Asya 5G'lerini kapattı ve iletişim kurmak için sadece 3G ve 4G sistemlerini bıraktı, böylece 5G'nin hastalıkların gerçek nedeni olduğunu biliyorlar,